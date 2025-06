La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 24 giugno nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 24 giugno

Nella mente di Bahar si affollano i ricordi del tempo trascorso insieme a Sarp. Come quella volta in cui s'imbattè per caso in Julide, la madre di Sarp.

Vista la giovane età della donna, Bahar la credette un'amante di Sarp e gli fece una memorabile scenata di gelosia che si sgonfiò alla scoperta della verità.

Intanto, Enver continua ad assistere Hatice e Sirin ancora ricoverate in ospedale, la prima ancora in terapia intensiva e la seconda prossima alle dimissioni.

Bahar riceve la visita inattesa di una donna.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.

