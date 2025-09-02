La forza di una donna, la puntata del 2 settembre in streaming
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 2 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La forza di una donna: la trama del 2 settembre
Ceyda convince Arif a dichiararsi a Bahar e, intanto, spinge Bahar a decidersi a lasciarsi andare. Arif invita Bahar a colazione in un posto con vista mare e le confessa il suo amore.
Mentre Suat incontra Sirin personalmente e le promette denaro in cambio di informazioni su Bahar e i figli. Sopraggiunge Piril, esasperata dalla situazione, ma Suat la rassicura grazie alla notizia appena ricevuta da Sirin, che Bahar ha un altro uomo, Arif.
Intanto, come architettato da Hikmet, Umran vede Peyami e Bersan insieme al centro commerciale e chiama infuriata Ceyda. Infine, Bahar chiede a Enver di tornare a essere un nonno felice. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
