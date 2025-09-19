Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
19 settembre 2025

La forza di una donna e Forbidden Fruit su Canale 5, i nuovi orari da lunedì 22 settembre

Da lunedì 22 settembre cambiano gli orari delle serie turche La forza di una donna 2 e Forbidden Fruit 2 in onda nel pomeriggio di Canale 5

Bahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donna
Bahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donna

Da lunedì 22 settembre, cambia il palinsesto del pomeriggio di Canale 5. Scopriamo i nuovi orari di messa in onda della seconda stagione de La forza di una donna e della seconda stagione di Forbidden Fruit 2.

La forza di una donna 2, orario e quando va in onda

Da lunedì 22 settembre, La forza di una donna va in onda dalle 16:10 alle 16:40 su Canale 5, dal lunedì al venerdì.

Sabato e domenica, La forza di una donna andrà in onda dalle 14:30 alle 16:30 su Canale 5.

Nella puntata di lunedì 22 settembre della serie turca, Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi, ma una volta giunto in ospedale deve affrontare Ceyda. Gli uomini di Nazir si stanno avvicinando sempre di più alla casa dove vivono Sarp e Piril.

Forbidden Fruit 2, orario e quando va in onda

Da lunedì 22 settembre, Forbidden Fruit va in onda dalle 14:15 alle 14:45 su Canale 5, dal lunedì al venerdì.

