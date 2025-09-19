La forza di una donna e Forbidden Fruit su Canale 5, i nuovi orari da lunedì 22 settembre
Da lunedì 22 settembre cambiano gli orari delle serie turche La forza di una donna 2 e Forbidden Fruit 2 in onda nel pomeriggio di Canale 5
Da lunedì 22 settembre, cambia il palinsesto del pomeriggio di Canale 5. Scopriamo i nuovi orari di messa in onda della seconda stagione de La forza di una donna e della seconda stagione di Forbidden Fruit 2.
La forza di una donna 2, orario e quando va in onda
Da lunedì 22 settembre, La forza di una donna va in onda dalle 16:10 alle 16:40 su Canale 5, dal lunedì al venerdì.
Sabato e domenica, La forza di una donna andrà in onda dalle 14:30 alle 16:30 su Canale 5.
Nella puntata di lunedì 22 settembre della serie turca, Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi, ma una volta giunto in ospedale deve affrontare Ceyda. Gli uomini di Nazir si stanno avvicinando sempre di più alla casa dove vivono Sarp e Piril.
Forbidden Fruit 2, orario e quando va in onda
Da lunedì 22 settembre, Forbidden Fruit va in onda dalle 14:15 alle 14:45 su Canale 5, dal lunedì al venerdì.
