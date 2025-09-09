Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
09 settembre 2025

La forza di una donna, come finisce la prima stagione

Il finale di stagione della serie turca La forza di una donna è andato in onda lunedì 8 settembre ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity

Condividi:

L'ultimo episodio della prima stagione della serie turca La forza di una donna (Kadın) è andato in onda su Canale 5 lunedì 8 settembre ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna, come finisce la prima stagione?

Bahar (Özge Özpirinççi) in La forza di una donna

Nell'ultimo episodio della prima stagione di La forza di una donna, a seguito dell'operazione Enver chiede ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camicie, lavorando di notte nel laboratorio di Sema. Hatice non sa che il lavoro si svolge all'insaputa della proprietaria.

Nel frattempo, Alp vuole andare all'ospedale per parlare con Enver. Nel parcheggio dell'ospedale sara' riconosciuto da Doruk.

Intanto, Münir tenta di assassinare Enver per evitare che parli con Alp, e Jülide viene ritrovata morta nella piscina di casa.

La forza di una donna, quando inizia la seconda stagione e dove vederla

I nuovi episodi della seconda stagione di La forza di una donna vanno in onda su Canale 5 dal 9 settembre, alle 15.30 dal lunedì al venerdì e alle 14.30 il weekend. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di La forza di una donna già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

