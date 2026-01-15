Negli ultimi episodi della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), trasmessa giovedì 15 gennaio in prima serata su Canale 5, Yigit inizia a lavorare nell’azienda di Halit, dimostrandosi subito molto volenteroso, e si candida come cameriere per una festa organizzata da Ender in onore di Erim.

Intanto Alihan affronta Elif chiedendole di stare lontana da lui e da sua moglie, ma Zeynep, venuta a conoscenza dell’incontro, fraintende e reagisce con rabbia. Halit scopre un ingente prelievo dal conto dell’azienda fatto da Ender e sospetta che abbia pagato Mustafa per ottenere informazioni; tuttavia Ender riesce a convincerlo della sua innocenza con un inganno.

Determinata a riconquistare il marito, Yildiz arriva a rompersi una gamba di proposito per attirare la sua attenzione e coinvolge anche Zehra nel suo piano, costringendola a convincere Erim a tornare a vivere con il padre e minacciandola di rivelare a Halit la sua relazione con Caner.

Nel frattempo Kaya incarica Tulin di indagare sul passato di Yigit, intuendo in lui una rabbia repressa, mentre Ender prepara una strategia per contrastare Yildiz che coinvolge lo stesso Kaya. Recandosi a casa di quest’ultimo, Ender incontra Sahika, la sorella di Kaya, con la quale emerge una forte tensione legata al passato.

Yildiz organizza una serata romantica per Halit, che accetta annullando un appuntamento con Zehra e Kaya, i quali finiscono per cenare insieme. L’arrivo casuale di Ender e Caner nel ristorante mette in luce la loro gelosia nel vedere i rispettivi amanti. Il giorno seguente Yildiz sorprende Halit con una colazione in famiglia insieme a Erim, Lila e Zehra, riuscendo temporaneamente a riunire tutti sotto lo stesso tetto. Halit è felice di rivedere la famiglia unita, anche se il rapporto con Yildiz resta teso.

Intanto Sahika scopre l’interesse del fratello per Yigit e, incuriosita dal misterioso fattorino, decide di approfondire la questione.

