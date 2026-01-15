Negli episodi della serie turca Forbidden Fruit, andati in onda giovedì 8 dicembre in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Alihan affronta Elif dopo l'assunzione di Hazal.
Nel frattempo, Ender riesce a ingannare Halit riguardo il pagamento a Mustafa in cambio di informazioni.
Yigit, candidatosi come cameriere alla cena in onore di Erim, incontra Ender per la prima volta.
Intanto, Yildiz escogita un piano per riportare a casa Halit dopo la richiesta di divorzio.
Kaya ha sospetti su Yigit e comincia a fare delle ricerche.
Infine, Yildiz minaccia Zehra di svelare la sua relazione con Caner se non convincerà Erim a tornare in casa di Halit.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit andata in onda il 15 gennaio su Canale 5.