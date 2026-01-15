Catalogo
SERIE TV15 gennaio 2026

Forbidden Fruit, il riassunto delle puntate del 15 gennaio in prima serata

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Forbidden Fruit andati in onda il 15 gennaio in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Negli episodi della serie turca Forbidden Fruit, andati in onda giovedì 8 dicembre in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Alihan affronta Elif dopo l'assunzione di Hazal.

Nel frattempo, Ender riesce a ingannare Halit riguardo il pagamento a Mustafa in cambio di informazioni.

Yigit, candidatosi come cameriere alla cena in onore di Erim, incontra Ender per la prima volta.

Intanto, Yildiz escogita un piano per riportare a casa Halit dopo la richiesta di divorzio.

Kaya ha sospetti su Yigit e comincia a fare delle ricerche.

Infine, Yildiz minaccia Zehra di svelare la sua relazione con Caner se non convincerà Erim a tornare in casa di Halit.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit andata in onda il 15 gennaio su Canale 5.

