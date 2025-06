Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna, in onda venerdì 6 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di venerdì 6 giugno di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar potrebbe ricevere un aiuto economico dal governatorato, ma perde ogni diritto a causa della dichiarazione di sua madre Hatice, che ha affermato di poterle dare supporto.

La forza di una donna: cosa succede il 6 giugno

In vista del matrimonio di Yeliz, Bahar recupera dal fondo di una scatola il vestito che Sarp le aveva regalato, un tesoro che conserva con cura in memoria del suo grande amore. Le sue difficoltà economiche, però, le impediscono di comprare un abito simile per la figlia Nisan, che lo desidera tanto. Nonostante ciò, Bahar riesce a prepararle una sorpresa indimenticabile. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

