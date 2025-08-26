Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
26 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 27 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda mercoledì 27 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

la forza di una donna

Nella nuova puntata di mercoledì 27 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk e Nisan sono sempre più legati ad Arif.

La forza di una donna: cosa succede il 27 agosto

Doruk e Nisan sono sempre più affezionati ad Arif, tanto che Doruk vorrebbe averlo come papà. Per non fargli sentire la mancanza di un uomo, Bahar si presta a portarlo a cavalluccio sulle spalle, ma è uno sforzo troppo grande per lei e, la notte, inizia ad avere forti dolori. Enver vuole che vada in ospedale e chiede ad Arif di accompagnarla.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

