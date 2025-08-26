La forza di una donna, le anticipazioni del 27 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda mercoledì 27 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di mercoledì 27 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk e Nisan sono sempre più legati ad Arif.
La forza di una donna: cosa succede il 27 agosto
Doruk e Nisan sono sempre più affezionati ad Arif, tanto che Doruk vorrebbe averlo come papà. Per non fargli sentire la mancanza di un uomo, Bahar si presta a portarlo a cavalluccio sulle spalle, ma è uno sforzo troppo grande per lei e, la notte, inizia ad avere forti dolori. Enver vuole che vada in ospedale e chiede ad Arif di accompagnarla.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
