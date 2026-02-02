Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 febbraio durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Bahar chiede perdono a Sarp per aver reagito con rabbia al suo ritorno e gli propone di ricominciare insieme come una vera famiglia.
Intanto Emre si rivolge ad Arif e a Kismet per una consulenza legale sull’affidamento di Arda.
Bahar e Sarp condividono sogni e progetti per il futuro, ma un tragico evento coinvolge Sarp. Bahar, distrutta, sfoga il suo dolore in ospedale, confortata da Fazilet.
Tre mesi dopo, per onorare il sogno di Sarp, Bahar porta Nisan e Doruk in campeggio insieme a Enver.
Nel frattempo, Ceyda chiude definitivamente con Yusuf e propone ad Arif un nuovo lavoro con Emre decidendo, infine, di tornare da Raif per offrirgli nuovamente il suo aiuto.