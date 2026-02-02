Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV02 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le trame della settimana dal 9 al 14 febbraio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 febbraio durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 9 al 14 febbraio

Bahar chiede perdono a Sarp per aver reagito con rabbia al suo ritorno e gli propone di ricominciare insieme come una vera famiglia.

Intanto Emre si rivolge ad Arif e a Kismet per una consulenza legale sull’affidamento di Arda.

Bahar e Sarp condividono sogni e progetti per il futuro, ma un tragico evento coinvolge Sarp. Bahar, distrutta, sfoga il suo dolore in ospedale, confortata da Fazilet.

Tre mesi dopo, per onorare il sogno di Sarp, Bahar porta Nisan e Doruk in campeggio insieme a Enver.

Nel frattempo, Ceyda chiude definitivamente con Yusuf e propone ad Arif un nuovo lavoro con Emre decidendo, infine, di tornare da Raif per offrirgli nuovamente il suo aiuto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video