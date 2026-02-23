La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli), Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) e Kübra Süzgün (Nisan Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 3

Jale comunica a Ceyda l'esito del test di paternità: Arda non è figlio né di Emre né di Ceyda, essendo stato scambiato in ospedale alla nascita.

Nel frattempo, Bersan rientra nel quartiere con una certa prosperità economica e propone a Ceyda e Bahar una collaborazione lavorativa. Bahar, però, nutre seri dubbi sul datore di lavoro, che le appare come un personaggio losco e poco affidabile; Ceyda riesce comunque a convincerla ad accettare temporaneamente pur di guadagnare qualcosa.

Ceyda decide di rivelare la verità su Arda anche a Enver e Arif, per mettere fine a qualsiasi ulteriore domanda sulla questione.

Sirin, dopo aver provocato il rancore di Nisan verso Arif e Bahar, tenta ora di convincere la bambina che Arif sia responsabile della morte di Hatice e Sarp.

La signora Fazilet fa visita a Bahar per accertarsi che le vicende sentimentali di Ceyda non abbiano ripercussioni su lei e su suo figlio Raif, mentre Sirin si scusa con Arif per aver coinvolto i bambini nella sua ostilità nei suoi confronti, ringraziandolo per aver messo il negozio a disposizione di Enver.

