Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 marzo durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Jale comunica a Ceyda l'esito del test di paternità: Arda non è figlio né di Emre né di Ceyda, essendo stato scambiato in ospedale alla nascita.
Nel frattempo, Bersan rientra nel quartiere con una certa prosperità economica e propone a Ceyda e Bahar una collaborazione lavorativa. Bahar, però, nutre seri dubbi sul datore di lavoro, che le appare come un personaggio losco e poco affidabile; Ceyda riesce comunque a convincerla ad accettare temporaneamente pur di guadagnare qualcosa.
Ceyda decide di rivelare la verità su Arda anche a Enver e Arif, per mettere fine a qualsiasi ulteriore domanda sulla questione.
Sirin, dopo aver provocato il rancore di Nisan verso Arif e Bahar, tenta ora di convincere la bambina che Arif sia responsabile della morte di Hatice e Sarp.
La signora Fazilet fa visita a Bahar per accertarsi che le vicende sentimentali di Ceyda non abbiano ripercussioni su lei e su suo figlio Raif, mentre Sirin si scusa con Arif per aver coinvolto i bambini nella sua ostilità nei suoi confronti, ringraziandolo per aver messo il negozio a disposizione di Enver.