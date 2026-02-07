Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 2 al 7 febbraio su Canale 5, Emre e Ceyda ritrovano Arda.

Nel frattempo, Enver mente a Bahar riguardo l'incidente.

Hatice, intanto, muore a causa di un arresto cardiaco.

Sirin si scusa con Bahar mentre Piril partecipa al funerale di suo padre Suat.

Intanto, Fazilet fa una richiesta a Jale e suo figlio Raif licenzia la badante.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

