La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 9 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Enver e Sirin non riescono a rientrare a casa perché tutto ricorda loro Hatice.
Emre, dopo aver portato Nisan e Doruk al luna park, accompagna loro e Ceyda a casa e decide di fermarsi a dormire da lei.
