SERIE TV09 febbraio 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 9 febbraio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 9 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Bahar e Sirin in una scena de La forza di una donna 3Bahar e Sirin in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 9 febbraio

Enver e Sirin non riescono a rientrare a casa perché tutto ricorda loro Hatice.

Emre, dopo aver portato Nisan e Doruk al luna park, accompagna loro e Ceyda a casa e decide di fermarsi a dormire da lei.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

