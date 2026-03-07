La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 7 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 7 marzo

Bahar continua a nutrire dubbi sul lavoro proposto da Bersan perché il principale le appare ambiguo e poco rassicurante. Ceyda, però, la persuade ad accettare comunque, almeno per il tempo necessario a racimolare un po’ di denaro.

Nel frattempo, Sirin dà libero sfogo alla sua perfidia e tenta di convincere Nisan che Arif sia responsabile della morte di Hatice e Sarp.

Ceyda, invece, si apre con Arif e gli rivela una verità sconvolgente: Arda non è figlio di Emre, ma neppure suo, perché alla nascita i neonati furono scambiati nella culla. Per questo gli chiede di parlare con sua sorella Kismet e convincerla ad aiutarla a ritrovare il bambino che ha partorito, pregandolo di mantenere il massimo riserbo. Un dettaglio, però, complica ulteriormente la situazione: Kismet sta frequentando proprio Emre.

