SERIE TV07 marzo 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 7 marzo in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 7 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La forza di una donna 3Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 7 marzo

Bahar continua a nutrire dubbi sul lavoro proposto da Bersan perché il principale le appare ambiguo e poco rassicurante. Ceyda, però, la persuade ad accettare comunque, almeno per il tempo necessario a racimolare un po’ di denaro.

Nel frattempo, Sirin dà libero sfogo alla sua perfidia e tenta di convincere Nisan che Arif sia responsabile della morte di Hatice e Sarp.

Ceyda, invece, si apre con Arif e gli rivela una verità sconvolgente: Arda non è figlio di Emre, ma neppure suo, perché alla nascita i neonati furono scambiati nella culla. Per questo gli chiede di parlare con sua sorella Kismet e convincerla ad aiutarla a ritrovare il bambino che ha partorito, pregandolo di mantenere il massimo riserbo. Un dettaglio, però, complica ulteriormente la situazione: Kismet sta frequentando proprio Emre.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

