La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 5 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sirin, ancora in attesa di notizie dal reparto di terapia intensiva, è sopraffatta da una crisi di nervi, terrorizzata all'idea di perdere per sempre sua madre. Sconvolta, irrompe nella stanza dove si trova la sorella Bahar e, tra le lacrime, la implora disperatamente di perdonarla per tutto il male che le ha causato.
