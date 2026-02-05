Catalogo
SERIE TV05 febbraio 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 5 febbraio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 5 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Arif in una scena de La forza di una donna 3Arif in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 5 febbraio

Sirin, ancora in attesa di notizie dal reparto di terapia intensiva, è sopraffatta da una crisi di nervi, terrorizzata all'idea di perdere per sempre sua madre. Sconvolta, irrompe nella stanza dove si trova la sorella Bahar e, tra le lacrime, la implora disperatamente di perdonarla per tutto il male che le ha causato.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

