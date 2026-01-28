La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 28 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo un incidente d'auto, Bahar, Hatice e Sarp vengono portati in ospedale privi di coscienza e in condizioni gravissime, mentre Arif ne esce praticamente illeso.
Intanto, Ceyda riceve una telefonata da Emre che ha perso il loro figlio Arda ad una stazione di servizio.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.