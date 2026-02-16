La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 16 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sarp e Bahar sognano la loro futura vita insieme, ma sul più bello Sarp chiude gli occhi per sempre e a nulla valgono i tentativi di rianimazione.
Bahar, nel corridoio dell'ospedale, si dispera e sfoga tutta la sua rabbia, mentre Fazilet, commossa, cerca di darle conforto.
