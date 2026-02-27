Nella nuova puntata di sabato 28 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda si confronta con Enver.
Enver racconta a Ceyda di aver trovato un reggiseno in casa di Sarp, ma Ceyda crede di sapere a chi appartenga.
La donna parla con Bahar, che reagisce in modo violento contro Yusuf.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.