Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV27 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 28 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 28 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Gokce Eyuboglu (Ceyda) e Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donnaGokce Eyuboglu (Ceyda) e Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di sabato 28 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda si confronta con Enver.

La forza di una donna 3: cosa succede il 28 febbraio

Enver racconta a Ceyda di aver trovato un reggiseno in casa di Sarp, ma Ceyda crede di sapere a chi appartenga.

La donna parla con Bahar, che reagisce in modo violento contro Yusuf.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video