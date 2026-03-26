Nella nuova puntata di venerdì 27 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin tenta di sedurre Arif.
Sirin continua con i suoi tentativi di sedurre Arif, mentre Emre è impegnato nella ricerca del suo vero figlio.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.