Bahar, Ceyda e Bersan in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di giovedì 26 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar, Ceyda e Bersan fraintendono la richiesta di Cem.

La forza di una donna 3: cosa succede il 26 marzo

Bahar, Ceyda e Bersan portano a Cem il pacco richiesto, ma c'è un errore: le tre donne hanno frainteso e hanno trafugato l'anziano Saadettin, padre di Cem, dalla casa di riposo.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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