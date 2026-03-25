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La forza di una donna

SERIE TV25 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 26 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 26 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Bahar, Ceyda e Bersan in una scena de La forza di una donna 3Bahar, Ceyda e Bersan in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di giovedì 26 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar, Ceyda e Bersan fraintendono la richiesta di Cem.

La forza di una donna 3: cosa succede il 26 marzo

Bahar, Ceyda e Bersan portano a Cem il pacco richiesto, ma c'è un errore: le tre donne hanno frainteso e hanno trafugato l'anziano Saadettin, padre di Cem, dalla casa di riposo.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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