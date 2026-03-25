La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 26 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit vuole a tutti i costi che il matrimonio tra Lila e Yigit venga annullato, ma Yigit si rifiuta di firmare l’accordo.
Lila, nonostante dica di non volerlo più vedere, è palesemente ancora innamorata di lui.