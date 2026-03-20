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La forza di una donna

SERIE TV20 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 21 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 21 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nisan in una scena de La forza di una donna 3Nisan in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di sabato 21 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nisan si spaventa.

La forza di una donna 3: cosa succede il 21 marzo

La morte di Hatice strazia il cuore di Enver, che continua a vederla e a parlarle in ogni momento della sua giornata. Questo fatto colpisce molto Nisan che, avendo colto il nonno intento in un soliloquio, si spaventa e si confida con Bahar.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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