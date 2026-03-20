Nisan in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di sabato 21 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nisan si spaventa.

La forza di una donna 3: cosa succede il 21 marzo

La morte di Hatice strazia il cuore di Enver, che continua a vederla e a parlarle in ogni momento della sua giornata. Questo fatto colpisce molto Nisan che, avendo colto il nonno intento in un soliloquio, si spaventa e si confida con Bahar.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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