Nella nuova puntata di martedì 10 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, le condizioni di Sarp sembrano migliorare.
Bahar decide di avvisare Piril delle condizioni di Sarp, che sembrano migliorare di ora in ora.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.