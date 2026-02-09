Catalogo
SERIE TV09 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 10 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda martedì 10 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Doruk, Nisan, Bahar e Sarp in una scena de La forza di una donna 3Doruk, Nisan, Bahar e Sarp in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di martedì 10 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, le condizioni di Sarp sembrano migliorare.

La forza di una donna 3: cosa succede il 10 febbraio

Bahar decide di avvisare Piril delle condizioni di Sarp, che sembrano migliorare di ora in ora.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

