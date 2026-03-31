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La forza di una donna

SERIE TV31 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni dell'1 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 1 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Arif e Bahar in una scena de La forza di una donna 3Arif e Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di mercoledì 1 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arif segue Bahar.

La forza di una donna 3: cosa succede l'1 aprile

Bahar corre a recuperare il cappotto. Arif la segue, affronta i delinquenti e, finita la tensione, i due si confessano quanto tengano l'uno all'altra.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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