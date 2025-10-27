Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 3 a sabato 8 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Nella casa di montagna dove si nascondono, Bahar e Sarp cercano di mantenere la calma davanti ai figli, ma la tensione tra loro è palpabile.
Temendo un riavvicinamento tra Bahar e Sarp, Piril decide di raggiungerli di nascosto con i figli, ignorando i consigli del padre Suat.
Ceyda continua a vedere e sentire Yeliz ovunque, tormentata dai sensi di colpa.
Intanto, nella casa di montagna, la convivenza tra Bahar, Sarp e Piril diventa sempre più difficile.
A Istanbul, Enver, Hatice, Arif e Ceyda partecipano commossi al funerale di Yeliz, unendo il loro dolore per la perdita.