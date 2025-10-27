Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV27 ottobre 2025

La forza di una donna 2, le trame della settimana dal 3 all'8 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:
Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli), Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli), Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 3 a sabato 8 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 3 all'8 novembre

Nella casa di montagna dove si nascondono, Bahar e Sarp cercano di mantenere la calma davanti ai figli, ma la tensione tra loro è palpabile.

Temendo un riavvicinamento tra Bahar e Sarp, Piril decide di raggiungerli di nascosto con i figli, ignorando i consigli del padre Suat.

Ceyda continua a vedere e sentire Yeliz ovunque, tormentata dai sensi di colpa.

Intanto, nella casa di montagna, la convivenza tra Bahar, Sarp e Piril diventa sempre più difficile.

A Istanbul, Enver, Hatice, Arif e Ceyda partecipano commossi al funerale di Yeliz, unendo il loro dolore per la perdita.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video