Una scena de La forza di una donna 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 12 a sabato 17 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.10 e il sabato alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio

I preparativi per la festa in onore di Doruk sono in fermento, ma qualcosa rovina l'atmosfera. Enver, infastidito dal comportamento di Sirin, decide di cacciarla.



La festa per la circoncisione di Doruk sta per iniziare e Sirin, sentendosi non benvenuta in casa, minaccia di suicidarsi. Enver è così costretto a dare alla ragazza il permesso di restare.



Nel frattempo, Emre arriva a casa di Gülten, la informa di essere il padre di Arda e chiede il permesso di portare Arda da sua madre per partecipare alla festa di Doruk.



Nel corso della festa per la circoncisione di Doruk, la tensione tra Bahar e Sirin si intensifica progressivamente, fino a degenerare con l'arrivo di Nezir.



Ceyda scopre che alla festa è presente l'uomo a causa del quale Yeliz ha perso la vita.

