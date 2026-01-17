Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 12 al 17 gennaio su Canale 5, Sarp, appena prima della festa per la circoncisione di Doruk, viene portato in commissariato.

Subito dopo, Arif scopre che Kismet è colpevole dell'arresto di Sarp.

Nel frattempo, Emre vuole riportare Arda da Ceyda.

Bahar scopre delle fotografie intime di Sarp e Sirin e ha un crollo nervoso.

Dopo l'arrivo di Nezir alla festa di Doruk, Bahar aggredisce Sirin credendo sia lei il mittente dell'invito. Ceyda affronta Nezir sulla morte di Yeliz.

Grazie all'aiuto di Kismet, Sarp torna a casa.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

