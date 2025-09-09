Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 9 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 9 settembre

Dopo aver visto Sarp (Alp) nel parcheggio dell'ospedale, Doruk convince la sorella Nisan che il padre sia tornato.

Intanto Piril è angosciata per la morte della madre di Sarp, ma Suat prende in mano la situazione, fa sparire il corpo e racconta a Sarp che la madre, ubriaca, aveva prima tentato di annegare i figli di Sarp e poi era fuggita.

All'ospedale, Enver chiede di vedere solo Arif. L'uomo gli rivela che qualcuno ha tentato di ucciderlo nel letto della terapia intensiva. Seguendo il suggerimento di Enver, Arif porta via Bahar e i bambini.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

