Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV17 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 19 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 19 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Sarp in una scena de La forza di una donna 2Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 19 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la festa di Doruk fa emergere conflitti.

La forza di una donna 2: cosa succede il 19 gennaio

La festa per la circoncisione di Doruk continua a far emergere conflitti. Bahar affronta Sarp per le fotografie con Sirin e litigano furiosamente.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video