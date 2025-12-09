La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 9 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna 2

Sirin inganna Idil, facendole credere che, una volta ripreso il bracciale da Yigit, divideranno i soldi a metà.

Sarp decide di consegnarsi a Nezir e chiede a Münir di accompagnarlo. Durante il tragitto, Sarp confida a Münir le sue ultime volontà e si raccomanda di proteggere Bahar, Piril e i bambini.

Nezir accoglie Sarp nel Giardino delle Rose, sotto gli occhi di una Bahar disperata. Sarp spiega che non ha mai voluto uccidere Mert, perché il suo unico scopo era proteggere Piril.

Nezir, però, rifiuta di ascoltare ragioni e vuole perpetrare la sua vendetta, sfruttando i figli di Sarp.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.

