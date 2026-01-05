La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 5 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Gökçe Eyüboğlu (Ceyda) e Özge Özpirinçci (Bahar) in La forza di una donna

La forza di una donna 2: la trama del 5 gennaio

Doruk chiede il permesso di invitare Nezir alla festa per la sua circoncisione e Sarp e Bahar restano talmente sbalorditi da non saper cosa dire.

Yusuf si vede con Sarp e Münir per firmare il contratto di affitto della casa che Sarp ha affittato da lui. Enver è preoccupato per Ceyda; non vuole che ricominci a lavorare nel night club, quindi decide di farle una proposta.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

