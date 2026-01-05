La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 5 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Doruk chiede il permesso di invitare Nezir alla festa per la sua circoncisione e Sarp e Bahar restano talmente sbalorditi da non saper cosa dire.
Yusuf si vede con Sarp e Münir per firmare il contratto di affitto della casa che Sarp ha affittato da lui. Enver è preoccupato per Ceyda; non vuole che ricominci a lavorare nel night club, quindi decide di farle una proposta.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.