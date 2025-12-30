La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 30 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Al compleanno di Ali e Omer, Sarp cerca di impossessarsi del cellulare di Bahar per impedirle di vedere le foto che Piril le ha inviato.
Intanto, Idil comunica a Emre che, dopo aver ascoltato una conversazione a casa di Hatice ed Enver, non vivrà più con loro; Emre capisce subito che si tratta di Ceyda e va da Hatice a chiedere spiegazioni, scoprendo così, sconvolto, di essere il padre di Arda. Sirin, nel frattempo, gli comunica che, viste le circostanze, la loro storia non potrà proseguire, mentre Hatice teme che ciò possa favorire un riavvicinamento tra lei e Sarp.
Sarp, da parte sua, chiude definitivamente con Piril, manifestandole tutto il disprezzo per aver inviato le foto a Bahar, e poi informa quest’ultima del prezzo imposto da Nezir per la loro libertà, aggiungendo che ricomincerà a lavorare nel negozio di articoli per alpinismo.
