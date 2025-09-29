La forza di una donna 2, la puntata del 29 settembre in streaming
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 29 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La forza di una donna 2: la trama del 29 settembre
Nonostante il parere contrario di Enver, Hatice prende coraggio e va nella lussuosa abitazione di Suat per convincere sua figlia Sirin a tornare a casa. Sirin si convince a tornare, ma una volta a casa crea immediatamente delle tensioni con entrambi i suoi genitori e con sua madre in special modo. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40 e il weekend alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
NELLA CASA
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
CRONACA
Evelina Sgarbi, ospite a Dentro la notizia, spiega la richiesta di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi dopo il ricovero per depressione
Evelina Sgarbi, ospite a Dentro la notizia, spiega la richiesta di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi dopo il ricovero per depressione
Matrimonio
Veronica Peparini e Andreas Muller si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti
Veronica Peparini e Andreas Muller si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti