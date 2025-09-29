Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 29 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 29 settembre

Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna

Nonostante il parere contrario di Enver, Hatice prende coraggio e va nella lussuosa abitazione di Suat per convincere sua figlia Sirin a tornare a casa. Sirin si convince a tornare, ma una volta a casa crea immediatamente delle tensioni con entrambi i suoi genitori e con sua madre in special modo. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40 e il weekend alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE