La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 27 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Durante il viaggio in macchina con Sirin per riportare Arda a casa della nonna, Emre vede le fotografie che ritraggono Sirin insieme a Sarp. Così, capisce l'inganno ordito dalla donna e la smaschera lasciandola per strada.
Bahar, intanto, ha cominciato ad accusare un certo malessere.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.