La forza di una donna 2, la puntata del 25 settembre in streaming
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 25 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La forza di una donna 2: la trama del 25 settembre
Bahar, ancora in convalescenza in ospedale, viene scherzosamente rimproverata da Ceyda per una telefonata fatta di nascosto ad Arif, ma è proprio Ceyda a far capire a Bahar che Arif è l’uomo per lei. Nel frattempo, Piril arriva a casa di Enver e Hatice. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 28 settembre su Canale 5
Per la prima volta nella storia, il Gruppo Armani porta in passerella la sfilata del brand senza il suo storico fondatore. Un'assenza tangibile, ma non nella sostanza della collezione: l'heritage della casa di moda è più vivo che mai
Mercedesz Henger sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre