Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
25 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 25 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 25 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 25 settembre

Bahar in una scena de La forza di una donna 2
Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Bahar, ancora in convalescenza in ospedale, viene scherzosamente rimproverata da Ceyda per una telefonata fatta di nascosto ad Arif, ma è proprio Ceyda a far capire a Bahar che Arif è l’uomo per lei. Nel frattempo, Piril arriva a casa di Enver e Hatice. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La notte nel cuore, le anticipazioni del 28 settembre

SERIE TV

La notte nel cuore, le anticipazioni del 28 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 28 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 28 settembre su Canale 5

Milano Fashion Week SS26: Emporio Armani, un’eredità che continua anche senza il suo re

fashion

Milano Fashion Week SS26: Emporio Armani, un’eredità che continua anche senza il suo re

Per la prima volta nella storia, il Gruppo Armani porta in passerella la sfilata del brand senza il suo storico fondatore. Un’assenza tangibile, ma non nella sostanza della collezione: l’heritage della casa di moda è più vivo che mai

Per la prima volta nella storia, il Gruppo Armani porta in passerella la sfilata del brand senza il suo storico fondatore. Un’assenza tangibile, ma non nella sostanza della collezione: l’heritage della casa di moda è più vivo che mai

Mercedesz Henger ospite a Verissimo

OSPITI

Mercedesz Henger ospite a Verissimo

Mercedesz Henger sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Mercedesz Henger sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Umberto Tozzi di nuovo nonno

L'annuncio

Umberto Tozzi di nuovo nonno

Il cantautore annuncia con uno scatto la nascita del nipotino Achille

Il cantautore annuncia con uno scatto la nascita del nipotino Achille

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity