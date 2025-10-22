La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 22 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una scena de La forza di una donna 2

Prima che Bahar possa riprendersi dalla vista di Sarp, viene raggiunta da Münir, che le rivela di aver rapito Nisan e Doruk. Il suo gesto ha un solo scopo: mostrarle quanto sia indifesa e quanto facilmente tutto ciò che ama possa esserle strappato via.



