La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 22 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Emre informa Ceyda che, in accordo con sua madre, Arda trascorrerà l'estate a Istanbul, ma che vivranno in una casa offerta da lui perché ritengono Ceyda incapace di badare al figlio.
Enver comunica a Hatice che pensa di mandare Sirin via di casa qualora non trovassero un rimedio al suo comportamento. Sirin ascolta la loro conversazione e, dopo uno scontro animato con sua madre, decide di andarsene.
