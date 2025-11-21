La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 21 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar, appena apprende la notizia, scoppia in un pianto disperato e chiama Arif per chiedere spiegazioni. Successivamente, gli chiede di venire a prenderla.
Poco dopo, affronta Sarp e, in un impeto di rabbia e dolore, gli rinfaccia di non essere morto, di aver distrutto le loro vite e di aver causato la morte di Yeliz.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.