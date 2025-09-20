Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
20 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 20 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 20 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 20 settembre

La forza di una donna

Sarp ha un dialogo profondo con Enver e Ceyda, i quali gli mettono di fronte un'amara verità. Bahar lotta per la vita, e se non verrà effettuato il trapianto di midollo in tempi brevi, la donna morirà. Sarp stenta a crederci, e in quell'istante capisce realmente l'importanza di Bahar nella vita delle persone che la conoscono. Nel frattempo, la donna decide di togliersi l'anello regalatogli da Arif, e l'uomo rimane deluso. Arif e Bahar sono sempre più affiatati, anche se la donna non vuole ancora che i suoi figli sappiano della loro relazione. Intanto, Yesim trova le prove che Nezir non è in coma e viene rapita e portata da lui, che la terrà sotto scacco. Sirin rinnova a Suat il suo intento di rovinare Bahar, mentre Sarp chiede aiuto a Piril per trovarla e costringerla a donare il midollo alla sorella. Piril lo porta a casa di Suat, e lì Sirin acconsente a donare il suo midollo in cambio di qualcosa da parte di Sarp. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Özge Özpirinççi: "Non volevo sposare Burak Yamantürk"

L'intervista

L'attrice di Bahar ne La forza di una donna parla a Verissimo del suo matrimonio con l'attore Burak Yamantürk, con cui ha una figlia

Alex Baudo: "Basta con i pettegolezzi. Papà deve riposare in pace"

L'intervista

Il figlio di Pippo Baudo parla a Verissimo dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre

Soleil Sorge: "A mamma diedero pochi mesi di vita, non me l'ha detto per proteggermi"

L'intervista

La showgirl condivide a Verissimo il dolore per la scomparsa della mamma Wendy

Alessandra Mussolini: "Un tradimento non si perdona"

L'intervista

"Se si ama non si perdona. Si va avanti", dice Alessandra Mussolini a Verissimo

