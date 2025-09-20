La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 20 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 20 settembre

Sarp ha un dialogo profondo con Enver e Ceyda, i quali gli mettono di fronte un'amara verità. Bahar lotta per la vita, e se non verrà effettuato il trapianto di midollo in tempi brevi, la donna morirà. Sarp stenta a crederci, e in quell'istante capisce realmente l'importanza di Bahar nella vita delle persone che la conoscono. Nel frattempo, la donna decide di togliersi l'anello regalatogli da Arif, e l'uomo rimane deluso. Arif e Bahar sono sempre più affiatati, anche se la donna non vuole ancora che i suoi figli sappiano della loro relazione. Intanto, Yesim trova le prove che Nezir non è in coma e viene rapita e portata da lui, che la terrà sotto scacco. Sirin rinnova a Suat il suo intento di rovinare Bahar, mentre Sarp chiede aiuto a Piril per trovarla e costringerla a donare il midollo alla sorella. Piril lo porta a casa di Suat, e lì Sirin acconsente a donare il suo midollo in cambio di qualcosa da parte di Sarp. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE