La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 17 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

Una scena de La forza di una donna 2

Emre è molto contento del lavoro di Ceyda e Hatice nel suo bar, mentre Idil, al contrario, ha continui battibecchi con Ceyda.

Nel frattempo, Bahar comprende che, per il bene dei bambini, è importante mantenere buoni rapporti con Sarp e Piril, e ne parla direttamente a Sarp.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00.

