La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 17 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel corso della festa per la circoncisione di Doruk, la tensione tra Bahar e Sirin si intensifica progressivamente, fino a degenerare con l'arrivo di Nezir.
Hatice è in difficoltà perché non sa come comportarsi con le figlie.
Doruk non è intenzionato a farsi circoncidere in assenza di suo padre e, per riuscire nell'intento, trova uno stratagemma.
Ceyda scopre che alla festa è presente l'uomo a causa del quale Yeliz ha perso la vita.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.