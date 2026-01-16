La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 16 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Doruk, Arif e Nisan in una scena de La forza di una donna 2

La forza di una donna 2: la trama del 16 gennaio

Sarp è ancora bloccato al commissariato di polizia e Kismet, su sollecitazione di Arif, gli propone assistenza legale.

Intanto, a casa di Enver e Hatice, Sirin allude alle fotografie che Bahar non ha ancora visto. Enver e Piril sono dunque costretti a raccontare a Bahar la verità sulle foto. Bahar, però, non crede che siano false, anzi, mette in discussione, per l'ennesima volta, l'amore che c'è stato tra lei e Sarp.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00.

