La forza di una donna
14 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 14 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda domenica 14 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Hatice (Bennu Yildirimlar), Bahar (Ozge Ozpirincci) e Jale (Ece Ozdikici) ne La forza di una donna

La forza di una donna 2: la trama del 14 settembre

Dopo aver lasciato la sua casa, Sirin cerca rifugio da Suat.

Alp (Sarp) si presenta a casa di Enver per rivelare la verità sulla sua scomparsa. Per proteggere Bahar, Enver allontana Alp, confermando la menzogna di Sirin riguardo alla tragica morte di Bahar e dei bambini.

Bahar viene trovata in condizioni critiche dopo una caduta dalle scale. Arif e Ceyda la portano in ospedale, dove necessita di un intervento urgente, ma l'unica donatrice di midollo che potrebbe salvarla, Sirin, è diventata irrintracciabile. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

