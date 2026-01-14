La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 14 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Enver, infastidito dal comportamento di Sirin, decide di mandarla via dalla festa in onore di Doruk.
Arif si da' da fare per cercare di risolvere la situazione, ma, nel farlo, scopre qualcosa che lo turba profondamente.
