SERIE TV10 gennaio 2026

La forza di una donna 2, la puntata del 10 gennaio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 10 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

La forza di una donna 2: la trama del 10 gennaio

Arif e suo padre Yusuf si rivolgono a Kismet per risolvere un problema legale: Yusuf, senza leggere attentamente le clausole, ha firmato il contratto di affitto del suo appartamento con Sarp, scoprendo così che non è possibile mandarlo via facilmente, come invece vorrebbe Arif.

Durante l’incontro, Yusuf scopre una verità sorprendente: Kismet è sua figlia e quindi la sorella di Arif. La rivelazione lo induce a rivedere il suo atteggiamento nei confronti del figlio, soprattutto dopo il rimprovero di Kismet, che gli fa notare di non essere stato un buon padre né per lei né per Arif.

Nel frattempo, continuano i preparativi per la festa di Doruk.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

