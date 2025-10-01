La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 1 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Münir informa Sarp che Nezir ha fatto sorvegliare il palazzo in cui vive Bahar, sperando di sorprenderlo mentre va a trovarla con i bambini. Per questo motivo, lo esorta a non rischiare e di evitare qualsiasi visita.
