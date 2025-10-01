La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 1 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Münir informa Sarp che Nezir ha fatto sorvegliare il palazzo in cui vive Bahar, sperando di sorprenderlo mentre va a trovarla con i bambini. Per questo motivo, lo esorta a non rischiare e di evitare qualsiasi visita.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE