SERIE TV01 ottobre 2025

La forza di una donna 2, la puntata dell'1 ottobre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 1 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama dell'1 ottobre

Bahar in una scena de La forza di una donna 2Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Münir informa Sarp che Nezir ha fatto sorvegliare il palazzo in cui vive Bahar, sperando di sorprenderlo mentre va a trovarla con i bambini. Per questo motivo, lo esorta a non rischiare e di evitare qualsiasi visita.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

