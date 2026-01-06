Caner Cindoruk (Sarp) in La forza di una donna

Nella nuova puntata di mercoledì 7 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp si trasferisce sopra Bahar.

La forza di una donna 2: cosa succede il 7 gennaio

Sarp si è trasferito sopra casa di Bahar e Arif gli intima di andarsene, sebbene non abbia alcuna autorità per cacciarlo dal momento che ha firmato un contratto d'affitto con Yusuf.

La madre di Emre, Feride, licenzia Bahar e Hatice in quanto le ritiene complici di Ceyda.



La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

