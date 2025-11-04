Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 5 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril teme un riavvicinamento tra Bahar e Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede il 5 novembre

Temendo un riavvicinamento tra Bahar e Sarp, Piril decide di andare alla casa in montagna, ignorando i suggerimenti del padre Suat e della sua guardia del corpo Munir.



La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE