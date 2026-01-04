Bahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donna

Nella nuova puntata di domenica 4 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Yusuf firma il contratto di affitto della casa.

La forza di una donna 2: cosa succede il 5 gennaio

Doruk chiede il permesso di invitare Nezir alla festa per la sua circoncisione e Sarp e Bahar ne restano sbalorditi.

Yusuf si vede con Sarp e Münir per firmare il contratto di affitto della casa che Sarp ha affittato da lui.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

