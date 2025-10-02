Ece Ozdikici (Jale Demir) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 3 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Yeliz e Ceyda sono nervose.

La forza di una donna 2: cosa succede il 3 ottobre

La cena della verità è prossima e Yeliz e Ceyda sono sempre più nervose. Nisan vorrebbe invitare anche Sirin, ma Hatice ed Enver fanno del tutto per evitare che la bambina inviti la zia.



La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

