Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV28 ottobre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 29 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 29 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 29 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Suat invita a cena Sirin.

La forza di una donna 2: cosa succede il 29 ottobre

Sirin cerca di riallacciare il rapporto con il padre realizzando per lui una nuova insegna per la sartoria.

Questo gesto convince Suat che sorprende Sirin con un inaspettato invito a cena.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video