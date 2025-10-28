Nella nuova puntata di mercoledì 29 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Suat invita a cena Sirin.
Sirin cerca di riallacciare il rapporto con il padre realizzando per lui una nuova insegna per la sartoria.
Questo gesto convince Suat che sorprende Sirin con un inaspettato invito a cena.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.